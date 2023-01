Nicolas CHAYRIGUÈS

Au sein de la DSI ALTAREA COGEDIM , j'interviens dans le cadre de la transformation de ses infrastructures vers Azure, le cloud de Microsoft.



*** Architecture

* Mise en place d'une gouvernance Azure

* Mise en place de différentes organisations Azure DevOPS et aide à leurs configurations (users, licences, repos, agent pool, pipeline, ..)

* Rédaction et application d'une gouvernance Azure.

* Définitions des services éligibles pour une migration Azure

* Définition de larchitecture cible HUB & SPOKE

* Assistance dans la définition des architectures projets vers Azure

* Analyse de solution PRA Azure



*** Ingénierie

* Créations des infrastructures ARM de production et recette (réseaux, stockage, VM, backup, ...)

* Création des connexions ExpressRoute, VPN

* Migration vers un modèle SaaS

* Création des Template infra As code avec Terraform (+ Visual Studio )

* Mise en place d'Azure DevOPS pour le déploiement de projets

* Mises en place de différentes alertes sur les ressources

* Application continue des recommandations basées sur Advisor et Security Center

* MIse en place de locks, policy, audit

* Mise en place d'Azure Arc pour la gestion des machines onepremise

* Suivi de l'actualité Azure pour tester les nouveautés et proposer leurs intégrations.



Au sein d'HISTOIRE & PATRIMOINE

compétences :

Microsoft Windows , Microsoft Exchange 2007, Audit, Active Directory, Microsoft Exchange Server, Management, Virtualisation Vmware, Gestion de projet, FW (Check Point, Fortinet) , ironport, Gestion d'incidents



Certification :

Microsoft Azure Cloud AZ-104

Cisco Certified Network Associate