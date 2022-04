Caritat - Organisme de formation

Qui sommes-nous ?



À l'origine, créé et dirigé par des actuaires pour contribuer au perfectionnement de l'actuariat, Caritat est l'institut de référence en formation aux techniques actuarielles. Les programmes sont orientés par un comité scientifique composé de spécialistes de la formation, de la recherche en sciences actuarielles et en gestion des risques.

Aujourd'hui, organisme de formation continue dédié au monde de l'actuariat de l'assurance et de la protection sociale, Caritat continue d'étoffer son offre de stages autour de l'actuariat pour diffuser la technique auprès de tous les salariés de l'assurance et pour améliorer le savoir-être des techniciens : communication, animation de réunion, management...



Que proposons-nous ?



Acteur reconnu de la formation continue de haut niveau, nous organisons des actions de formation. Notre réseau de plus de 150 experts, professionnels et universitaires, nous permet de vous proposer une palette riche et variée allant :



- du stage sur catalogue à l'intervention "cousu mains" (par exemple, réunir 3 ou 4 formateurs complémentaires dans un même programme),



- de la prestation individuelle (coaching de dirigeant), au grand déploiement (délivrance d'un contenu homogène auprès de tout un réseau).



Mes compétences :

Dosage entre apports théoriques et pratiques

Confort des salles de formation

Expertise et pédagogie de nos intervenants

Applicabilité et efficacité des formations

Palette de formations riche et variée