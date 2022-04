Carl AUDISSOU

Mon expérience professionnelle repose sur deux grands domaines d'action: - l'entraînement parachutiste

- la maintenance des parachutes et matériels associés.



Je suis également animé d'une grande passion de l'aéronautique par la pratique à titre privé de plusieurs activités dont le planeur à haut niveau.



Après plus de dix huit ans de service dans l'armée de terre, j'ai transposé mes qualités et compétences acquises au profit de la qualité aéronautique en exerçant dans l'aménagement cabine de l'A350.



Mes compétences :

La maintenance

Management

Normes et procédures