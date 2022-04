Carl AZOURY

Zenika est issue de la volonté d'anciens consultants Java/JEE qui ont voulu fonder la société de leurs rêves.

Zenika est l’organisateur de l'Eclipse Day Paris et de la conférence "What's Next" (l'événement le plus important jamais organisé en France autour des technologies Java/JEE).



- http://www.whatsnextparis.com/ les 26, et 27 Mai 2011 !!



Nous sommes l'un des leaders français du conseil basé sur l'expertise et aidons nos clients au niveau de la réalisation et de la mise en place de leur système d'information, en les conseillant sur les technologies les plus adaptées.



Egalement sponsor du Paris JUG, du Rennes JUG et du Lyon JUG, Zenika organise de plus des conférences publiques ouvertes à tous dans une volonté d'échange permanent.



Nous sommes membre de la Fondation Eclipse, partenaire de VMware/SpringSource, Actuate et Skills Matter. Zenika est ainsi la seule à proposer les formations officielles Spring pour la France et l'Angleterre dans le cadre de son statut de VATC.



Rejoignez nous ! Et découvrez notre modèle unique basé sur l'implication de tous et la valorisation, en priorité, des personnes. Notre processus de recrutement est très sélectif, mais n'hésitez pas à postulez si vous êtes passionné par la technologie et avez une soif d'apprendre et d'échanger avec des auteurs, des committers et des contributeurs.



Mes compétences :

Conseil

Entrepreneur

Formation

gerant

GWT

Hibernate

J2EE

JAVA

JEE

Spring

VMware