Carl BARBÉ

Actuellement en 1ère année de licence Science de la Vie et de la Terre à l'université de Science et Technologie de Villers-lès-Nancy, après avoir obtenu en Juin 2015 un Baccalauréat STI2D (Sciences et Technologies de l' Industrie et du Développement durable : cursus proche de celui du Bac scientifique S).



Etant admis en BTS (Géologie Appliquée) au sein de l'école LORITZ à Nancy, je suis à la recherche d'un contrat en alternance pour la rentrée 2016 à compter de Septembre d'une durée de 24 mois.

A l'écoute de toute proposition, n'hésiter pas à me contacter au 06 52 83 70 97.



Mes compétences :

CAPACITE A EFFECTUER DES TACHES VARIEES

ESPRIT D'EQUIPE

RIGUEUR, METHODE, ORGANISATION