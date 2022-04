Carlos BARBEIRO

Architecte, j’ai une expérience professionnelle de plus de 8 ans dans le milieu du bâtiment. J’ai occupé différentes fonctions, du poste de projeteur dessinateur à celui d’architecte associé.

Mes compétences vont de la mise en place d’un projet (relevés, dessins, chiffrages, descriptifs) à sa réalisation (suivi de chantier, levés de réserves, suivie de la facturation).



Mes compétences :

Microsoft Office

AutoCAD

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Sketch up

3D Studio Max

Coordinateur Securité et Protection de la Santé

Revit