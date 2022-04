Carl BAZET

Après avoir exercé des activités dans les secteurs de la distribution, de l’hôtellerie et du tourisme, je souhaite en effet revenir a mon domaine de formation initiale et évoluer vers un poste à responsabilités dans le secteur du Commerce.





Mon parcours m’a permis de développer une polyvalence, de participer à la conception de produits et de traiter des demandes de réservations et d’informations auprès de professionnels et de particuliers, d’assurer le suivi commercial et la gestion administrative des prestations. J’ai pu démontrer une qualité de service ayant satisfait aux exigences d’une clientèle diversifiée, témoignant d’une autonomie et d’une facilité de communication, notamment dans un contexte international, que je souhaite mettre aujourd’hui à votre service.