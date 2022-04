Carl Berto DOLIVEIRA

Etudiant de Master 2 (EEA) Spécialisé en Ingénierie Electrique avec des compétences dans :

• L’étude, le dimensionnement, la gestion et la stabilités des réseaux Electrique

• Les Energies Renouvelables : le Photovoltaïque et les Éoliennes

• Les machines électriques (Moteurs, Génératrices et Transformateurs) et l’appareillage électrique

• La commande des Machines Électriques via l'Electronique de puissance

• Les onduleurs et les accumulateurs d’énergie électrique

• L'Electronique et l'Automatique

• Les échangeurs de chaleurs

• Les circuit hydraulique et pneumatique

• Autocad , Dialux , Ecodial ,PVSyst , Xlpro3 Calcul , MatLab (SIMULINK), Proteus.



Avec une expérience de plus de deux ans comme Électricien dans le bâtiment, principalement dans la mise en service et la maintenance des onduleurs.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Matlab

Ecodial

Xlpro3 Calcul

AutoCAD

PVSyst