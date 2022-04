Carl CHARPENTIER

Depuis sept 2010 : Gérant de la société ACTYLEN

Prestation de service dans le domaine de l'isolation thermique, coupe-feu et acoustique : Flocage, gaines coupe-feu, pose de panneaux isolants...



Mars 04 à sept 09 : Agent Technico-commercial dans le bâtiment, APPROBAT (95)

Prospection auprès de conducteur de travaux pour proposer nos services dans la protection thermique.

Suivi des dossiers issus de la prospection.

Prise en charge des différentes étapes de la commercialisation proposition de devis,gestion des budgets, comptabilité,contact fournisseur…)

Management des équipes de pose.



Août 03 et Janvier 04: Responsable de 2 séjours de vacances adaptés pour adultes handicapés, avec PROMOVACANCES (95)

Recherche et mise en place de l’ensemble des animations, visites, sorties du groupe

Prise en charge des tâches quotidiennes (repas, toilettes, entretien de l’environnement)

Gestion des budgets, réalisation des différents bilans et comptes-rendus



Nov. 03 : Distribution bénévole de médicaments dans les cases de santé et les dispensaires

de la Casamance (Sud du Sénégal)…



Nov. 02 à Oct. 03 : Agent Technico-commercial / Assistant commercial, CODECOM, agence événementielle (92)

Suivi des dossiers clients à l’agence (prospection, facturation)

Elaboration de compte rendus, dossiers, stratégies commerciales

Contact avec les différents fournisseurs pour assurer le bon fonctionnement des événements

Sur le terrain :

• Management d’une équipe de 10 personnes

• Prise en charge de l’organisation matérielle (installation des structures…)

• Gestion des divers approvisionnements (groupes électrogènes, fioul, décorations)



Août 00 à Nov. 02 : Agent sédentaire des services commerciaux, BRITTANY FERRIES (14)

Accueil, prise en charge personnalisée et conseil par rapport aux demandes de réservation de la clientèle (particuliers et entreprises)

Enregistrement et embarquement des passagers et des véhicules

Assistanat de la gestion des escales (élaboration des rapports d’escale)



Sept. 99 à Juil. 00 : Etudiant et fils au pair chez des particuliers à Londres

Transport des enfants à l’école

Préparation des repas

Aide aux devoirs et activités sportives et culturelles



Août 98 : Artisan charpentier d’ossature bois, PASCOBOIS (14)

Construction de chalets



Mes compétences :

Bâtiment

BTP

AutoCAD

Ingénierie

Management