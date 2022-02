Bertrand REALITY

Nous sommes specialisee dans la réalisation images 3D, Film, Maquette Orbital 360° et le Home-Staging Virtuel,



nous mettons depuis maintenant pres de 20 ans notre savoir-faire à votre disposition dans le domaine de lHYPER REALISME VISUEL.



Notre outil de communication est dedie aux secteurs de lImmobilier Residentiel, Immobilier dEntreprise, Centres Commerciaux et Parcs dActivites, Yathing professionnel, Collectivites Locales et Urbanisme, Agence immobiliers ainsi que les foncières



MAQUETTE ORBITAL



Sous légide de technologies modernes, (IMAGE 3D, ANIMATION, QUICKTIME), nous nous chargeons de mettre en scene vos edifices de façon percutante et vivante ! Attentive à vos besoins et à vos envies, sensible à votre environnement et soucieuse des details, notre equipe vous propose une communication par limage personnalisee et de haute qualité.



Nos réalisations valoriseront vos projets immobiliers et offriront à vos clients une expérience visuelle en avant-première de vos futures constructions !



Désormais limage de synthèse et lutilisation de la 3D devient à votre portée pour mieux présenter, mettre en valeur et vendre vos différents projets. Que ce soit dans limmobilier, larchitecture, lurbanisme, les projets historiques ou le design dobjets, Imagine & Views vous propose tout son savoir faire et son expérience. Cest au travers des derniers outils de modélisation 3D, de rendu réaliste et danimation, que nous vous proposons de mettre en scène en images de synthèse votre projet. Quil soit encore à létat de croquis, brief, ou déjà monté en plan autocad, nous pourrons prendre le relais pour proposer des vues 3D convaincantes et séduisantes pour vos clients, acheteurs ou partenaires.



Home Staging 3D : la solution pour vendre plus vite et au meilleur prix



Dédier au agences Immobilières au foncières ainsi qu'au particuliers



Vendre un appartement ou une maison est un exercice délicat. Bien souvent, lacheteur a du mal à se projeter dans un lieu nouveau et il est difficile pour lui de dépasser cette barrière psychologique.



C'est au cours des premières 90 secondes, qu'un potentiel acquéreur de bien immobilier peut avoir un coup de coeur et se sentir déjà chez soi, et ceci grâce à la revalorisation "home staging" de l'intérieur d'une habitation. En général un investissement de 2% à 4% de la valeur du bien suffisent.La rénovation ou le relooking sont des méthodes complémentaires qui nécessitent un investissement plus conséquent. La mise en valeur du potentiel d'une pièce, d'un espace, d'un volume vertical ou de la lumière passent par plusieurs étapes que maîtrise le homestager; il faut désencombrer les espaces, épurer et mettre en valeur les surfaces, dépersonnaliser la déco, les meubles, et refaire les peintures.La réalisation d'un home staging redonne la fonctionnalité principale à chaque pièces et procure un sentiment de bien-être.



Présenter un intérieur épuré, avec un aménagement et une décoration pouvant plaire aux plus grand nombre vous aide à générer le coup de cœur.



Un acquéreur séduit prend une décision plus rapidement et négocie moins le prix de vente à la baisse.



Le Home Staging 3D peut en effet vous aider à mettre en valeur votre bien immobilier sans aucun travaux, de façon rapide, simple et efficace.



En proposant des aménagements « virtuels » conçus par un architecte dintérieur, cette offre vous permet de présenter votre bien immobilier sous un jour nouveau : désencombré, modernisé et plus fonctionnel. Modifications de la décoration ou changements plus conséquents (cloisonnements, création douvertures,), cet outil sadapte de façon simple et efficace à votre bien et à ses acquéreurs potentiels.

Rapide et novatrice, cette solution permet a nos clients de mettre à disposition de leurs clients une force de vente inédite à forte valeur ajoutée et vous offre donc lopportunité de vendre votre bien plus vite et au meilleur prix



