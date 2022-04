Carl CHAUVET

Passionné d'informatique et de Design c'est tout naturellement que je me suis intéressé à l'infographie.



Je me suis lancé dans l'exploitation des logiciels suivants :



Illustrator pour la réalisation de graphisme et image de synthèse en 2 D et Cinema 4D pour la 3D fixe ou animée.



Parfois ayant besoin de contenu j'ai du faire des photos pour enrichir le contenu donc j'ai du me servir de photoshop pour retoucher les clichés pour atteindre de le résultat recherché.



Pour finir Adobe Première, After Effect, le premier pour le montage et le suivant pour la réalisation de trucages et d'animation graphiques pouvant servir d'habillage et de générique, ou animation publicitaire.