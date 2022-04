Carl DE LANGENHAGEN

Après avoir passé plusieurs années dans le monde des télécoms et des réseaux informatiques, j'ai décidé de me réorienter dans un métier qui me plaît réellement.



Je me consacre à présent uniquement à la création de constructions en bois, insolites et respectueuse de l'environnement, telles que des cabanes dans les arbres, parcours accrobranches, bâtiment en ossature bois ou encore rénovation de bâtiments historiques faisant partie du patrimoine français voire mondial.



Mon objectif est donc de :



- Compléter des équipes de charpentiers ou de cordistes pour tous travaux en neuf ou rénovation.



- Participer à des constructions traditionnelles aussi insolites les unes que les autres.



- Intervention sur corde dans les secteurs du BTP, de l'Industrie, des Télécoms, des Ouvrages d'art, des Énergies nouvelles et de l'Événementiel.



Mes compétences :

Electricité

Systèmes et réseaux

Construction bois

Câblage

Télécommunications

Charpente bois

Maintenance industrielle

Travaux sur corde

Sketch up

Sécurité au travail