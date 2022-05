Quentin MASSON

Président de SAS MASSON MAINTENANCE



Entreprise spécialisée dans la Maintenance et la Réparation de Bases-vie de chantier toutes marques (GRUAU, DAUDIN, FEMIL, JCR, COURANT, CNSE...) et dans la vente de pièces détachées.



Je me déplace sur chantier et/ou dans vos ateliers pour effectuer des devis et des réparations sur vos bases-vie



J'effectue des réparations de toutes sortes sur les circuits de gaz et électriques, des réparations mécaniques sur châssis, des réparations de carrosserie, des réparations et modifications sur le mobilier intérieur.

Je réalise aussi des contrôles annuels sur les installations gaz et électriques de vos bases-vie pour garantir leur conformité.

Je peux vous proposer des devis d'améliorations de vos bases-vie en installant:

- un système de panneau solaire doublé d'une batterie à décharge lente pour alimenter par exemple des éclairages LED

- Un chauffe eau avec mitigeur et pompe à eau 12V

- etc...