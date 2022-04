Carl DUFOUR

Mon expérience dans le marketing et la gestion de la marque remonte à 1995. J'ai eu l'occasion de développer mes compétences des deux côtés de la barrière: producteurs et agences marketing. Au fil du temps, j'ai fait les constatations suivantes:



Contrairement à d'autres disciplines, telle que la finance où l'on retrouve procédures et employés qualifiés en finance, tous les marketeurs n'ont pas été formés au marketing et la fonction marketing elle-même manque souvent de procédures adéquates.



Les concepts liés au marketing et à la marque sont - résultant sans doute de l'observation ci-dessus - souvent mal compris et donc mal utilisés dans la pratique quotidienne. Temps, énergie et investissements financiers sont dès lors peu optimisés.



En 2005, J'ai décidé de créer ma propre société et d'utiliser mes compétences et ma motivation pour vous aider à pallier ces déficiences. Leap Forward est née. Le nom "Leap Forward" (littéralement 'faire un bon en avant') a été choisi pour refléter notre promesse de marque.



Notre mission:

Vous aider à mieux gérer votre marketing et votre marque/enseigne au quotidien.



Nos valeurs:

Tout investissement que vous faites devrait améliorer au moins un des éléments suivants de manière substantielle: votre efficacité (temps), efficience (€) et valeur au client. Nous avons fait de ces valeurs nos valeurs intrinsèques (core values). Notre rôle est de vous aider à obtenir le meilleur retour sur les investissements que vous faites dans votre marque et marketing, et à livrer plus de valeur à vos clients.



Nous travaillons couramment en français et en anglais, aux niveaux international, national et local.



Rendez-vous surArray pour plus d'informations!



Mes compétences :

Brand Management

Coaching

Consulting

Internet

Management

Marketing

Marketing management

Trainer

Training