Carl Edmund SHERMAN

Bonjour et merci d'être venu sur mon profil.



Trilingue Anglais-Français-Suédois, j'ai un parcours professionnel riche de plus d'un douzaine d'années dans trois pays. Né en Suède, ayant grandi aux Etats-Unis, je suis installé en France depuis 2005 et à Reims depuis 6 ans.



Aujourd'hui je suis créateur d'entreprise dans la consultation de business développement (stratégique et opérationnel) aux vignerons de champagne qui souhaitent aller vers les marchés de l'export.



Postes divers de responsabilité principalement dans : Commerce (Export, e-Commerce), Business Développement International, Management, Communication et Relationnel.



Dans ma vie professionnelle et plus généralement, mes atouts sont que j'écoute, j'analyse, je synthétise, je propose des options et je suis très diligent pour réaliser les solutions.



Passionné par la vie, par les échanges (professionnels comme culturels), mes voyages m'ont ramené du sable aux montagnes et aux vignes (amateur d'oenologie, particulièrement de champagne), ainsi que vers le sport (en 2010 je suis sélectionné dans l'équipe de France de Lacrosse, participant pour la première fois à la Coupe de Monde pour ce sport originaire d'Amérique du Nord).



Mes compétences :

Export

Manager

Relations internationales

Marketing

Communication

ECommerce

Management

Commerce

Conseil

Business development