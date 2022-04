Carl GRINDLE

En tant que professionnel du management, j’ai déjà occupé plusieurs postes en Europe et aux Etats-Unis. Autodidacte et volontaire, je suis particulièrement motivé pour élargir mes compétences professionnelles.



Je ne crains pas d'occuper un poste dans un secteur où je n’ai pas encore eu d’expériences car les compétences en management que j'ai acquises sont directement transférables.



Au cours de mon parcours professionnel j’ai eu la responsabilité de différentes équipes -: SI, bureau d’études Production, Informatique et technique industrielle.



• Équipe SI, réseaux bureautique 200 postes, réseaux informatique industrielle plus de 1000 postes de téléchargement de logiciel, télécommunications, sécurité des systèmes et des données.

• Plus de 200 agents de production et les métiers de support, planification d’un flux tendu depuis la matière première les différentes étapes du cycle de production jusqu’à la livraison aux clients, la maintenance et les cercles de qualité.

• Équipes de projet ERP pluridisciplinaire englobant tous les processus de l’entreprise de la prise de commandes planification, fabrication, jusqu’à la livraison et la facturation.

• Équipes technique de la production, développement des outils informatiques de gestion et de contrôle.



A travers mes expériences managériales j’ai pu développer quatre compétences principales.



1) Un motivateur et constructeur d'équipes, qui en analysant l'activité et les besoins des collaborateurs peut définir les axes de progression nécessaires, les reformuler en projets avec jalons et objectifs clairs, de piloter ces projets tout en fédérant les équipes vers les résultats attendus.



2) Un stratège collaboratif, qui a la vision pour participer à l'élaboration de la stratégie à moyen et long terme, qui a l'ambition et la détermination nécessaire à la mise en œuvre par le développement de l'équipe et en profitant des opportunités identifiées.



3) Un communicateur, qui peut traduire sa vision stratégique en langage clair et convaincant, afin d'assurer que ses collègues ou clients n'ont aucun doute sur les qualités du projet ou du produit. Mais qui reste ouvert et réceptif à leurs préoccupations, fort d'une capacité d'adaptation à intégrer les éléments positifs.



4) Un organisateur attentif aux détails nécessaires pour la gestion de l'entreprise et le besoin de la communication complète et précise envers les clients et collègues afin de fournir un cadre décisionnel.



Mes compétences :

Business

Business Processes

Création

Engineering

ERP

Gestion d'équipes

Gestion de projet

Informatique

Informatiques

Ingénierie

Management

Manager

manufacturing

Microsoft Project

Microsoft Project Management

MIS

Organisation

Outils informatiques

Processus Industriels

Production

Products

Teams

Telecom