Carl HAMON

Entrepreneur, je souhaite lancer une application Hybride 100 % sociale et Caritative.



Porteur du projet Digital, je souhaite faciliter les transactions entre particuliers dans l’univers des jeux vidéo et ainsi permettre aux utilisateurs de vendre différemment.



Odysée Games a pour ambition de créer une communauté soucieuse de participer à une grande chaine du cœur et ainsi financer de beaux projets caritatifs destinés à aider des enfants atteint de maladie grave, à réaliser leur rêve.



Partager et rejoignez prochainement Odysée games à relayer des vraies valeurs !



Mes compétences :

Gestion de projet

Négociation achats