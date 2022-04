Carl HERREMAN

Mon parcours ayant suivit toutes les étapes de la chaine graphique pré-presse, (de Laborantin a contrôleur Qualité d'un Studio de Repro) et ce dans des secteurs différents et complémentaires, (de la sérigraphie a plat au manchon rétractable) j'ai pu acquérir une large connaissance et reconnaissance qui m'ont permit de toujours accomplir mes objectifs tout en apportant une certaine valeur ajoutée a mes responsabilités.



Mon objectif est d'aller toujours plus loin, de progresser autant dans mes responsabilités que mon investissement, d'approfondir plus encore et affiner mes connaissances, afin de devenir un atout appréciable au service de l'entreprise.





Mes compétences :

Label print

Artpro

Cromalineur

Contrôle qualité

Impression offset

Photoshop

Process improvement

Packaging

Pré-presse

Qualité

Imprimerie

PAO