Cyril HERREMAN

Né le 05.05.1968 – 47 ans

Marié - 2 enfants (19 et 21 ans)



COMPETENCES DEVELOPPEES :

• Management d’unité d’affaires,

• Management opérationnel d’équipes commerciales et administratives

• Définition et mise en œuvre de stratégie d’entreprise.





RESUME DE CARRIERE



Président et Fondateur de la SAS CPMH (Courtage et Partenariat pour un Meilleur Habitat), depuis février 2015



Directeur Général De 09/12 à 12/14 SAS HARMONIE





Président De 04/09 à 07/12 FONCIA VAUCELLES





Directeur Général De 04/03 à 03/09 FONCIA VAUCELLES





Directeur d’Agence De 01/00 à 03/03 FONCIA BOUREL





Directeur de Gestion Locative De 10/96 à 12/99 FONCIA AGENCE MODERNE





Attaché de Direction De 09/89 à 09/96 TOP-IMMO







ETUDES







D.E.C.F. 1991

B.T.S. COMPTABILITE ET GESTION D’ENTREPRISE 1989



Mes compétences :

Administration de biens

Pugnacité

Immobilier

Copropriété

Rigueur

Management

Conseil

Développement commercial

Travaux