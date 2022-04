Création de INK AND DESIGN.

Le concept :

Impression et décoration personnalisées



Vous désirez que votre décoration et vos impressions s'inspirent de votre personnalité, nous créerons votre univers comme vous l'imaginez !



Ensemble, soyons créatifs !



"vous êtes unique, imprimez le !"



Mes compétences :

Négociation commerciale

Impression numérique

Sens du contact