Je suis OMBONGUE NDJOUBA Carl Lewis.Je suis un jeune homme en quête d'opportunités d'affaires dans les domaines du transport de personnes(taxis),la production musicales d'artistes,la création de haines de radio et de television,d'organisation non gouvernementale,de marque de vêtements,d'espace détente,de salle d'exposition d'oeuvre d'art,etc.



Mes compétences :

Vente

Veille technologique

Négociation commerciale

Gestion des stocks et approvisionnement

Prospection commerciale

analyse du marché