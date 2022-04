Carl METIVIER

Les achats, plus qu’un métier, une passion…



La fonction achat est un métier passionnant car elle me permet d’apprendre au quotidien et de travailler en collaboration avec tous les services de l’entreprise. Le fait de négocier m'oblige à trouver en permanence les bons arguments pour convaincre en interne comme en externe. Pour mes missions quotidiennes, je me dois d’être créatif pour satisfaire la ligne directrice fixée par la Direction et les intérêts des clients internes.

Dans mon métier, il est primordial de raisonner coûts complets et pas simplement prix. Si le fait d'acheter un prix est ponctuellement satisfaisant, au quotidien cet achat prix peut générer de nombreux dysfonctionnements et donner une image dégradée des achats.



Mon leitmotiv : être sur le terrain pour comprendre et acheter au mieux, dans le but de satisfaire mes clients internes. Enfin, certaines personnes pensent qu’acheter est un pouvoir et utilisent ce pouvoir pour pressuriser les fournisseurs. Hors comme le dit Gordon Crichton : « Pour les 20% des fournisseurs qui réalisent 80% de votre chiffre d’affaire achat, vous devez leur dérouler le tapis rouge et les considérer comme des partenaires ». En effet, les fournisseurs sont des spécialistes de leur domaine et peuvent nous apporter des solutions parfois simples à mettre en œuvre pour diminuer les coûts. Avec chaque fournisseur, je construis une relation dont je fixe le cadre. Une fois les règles du jeu définies, les deux parties évoluent dans ce cadre dans le but que la situation soit profitable pour chaque entreprise.





Mes compétences :

Achats

Sourcing

Négociation

Gestion de projet

Management

SAP - EDI

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Lotus Notes/Domino

Audit

Activités Management

Juridique