Carl PEREIRA

A l'origine un physicien de recherche à l'état solide à travailler sur des matériaux stratifiés, des explosifs, des conducteurs et des dispositifs supraconducteurs organiques.

Maintenant, un partenaire CA Systems et directeur de FAQ Ltd consultance informatique, assistance informatique, la formation et le développement de la base de données personnalisée à l'aide de FileMaker Pro.

Je me spécialise dans le développement de solutions personnalisées pour un large éventail de clients de la phase de planification initiale, la collecte des exigences, la conception, le développement, la mise en œuvre de l'assistance aux utilisateurs. Les solutions sont autonome, serveur basé, basé sur le Web et peuvent être liés à d'autres systèmes tels que SAP, Oracle Forms et PDF.

Un Claris Partner avec le développement de plus de 20 ans des solutions de bases de données personnalisées pour les clients de différentes tailles à travers le monde. Actuellement en développement dans FileMaker 15 à 19.



Je me spécialise dans les bases de données pour les artistes et les galeries d'art, mais j'ai également travaillé pour différentes entreprises, y compris des éditeurs d'agences de l'UE (EMA)



Je cherche maintenant à déménager en France.