Carla ALGARRA

Designer Graphique diplômée d'État depuis 2013, j'ai choisi l'univers de la création visuelle en 2006 suite à une émission diffusée sur Arte.

Alors agée de 14 ans, je m'oriente vers un BAC en Arts Appliqués suivit d'un BTS Communication Visuelle en Graphisme - Édition - Publicité sur Rouen.



La Licence Professionnelle de Chaumont compléta mon parcours professionnel dans le domaine du Graphisme Print et décupla ma recherche d'ésthétisme à travers la réalisation de mes travaux.

Un master 1 en Création et Management Multimédia finalise ma formation dans la communication visuelle.



Mes travaux sont parus sur Etapes.com, Point Typo et mon identité visuelle So14! pour le Conseil Général du Calvados a reçu le "Prix Coup de Coeur" du jury" Les Normands ont du talent ".







Mes compétences :

Graphiste PRINT - Suite Adobe CS6 - Illustrator, I

Code typographique

Conception graphique