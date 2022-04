Carla BOUZON

Cher réseau,



Actuellement en Bachelor Responsable projet marketing et communication dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, je souhaite poursuivre mes études supérieures en préparant un Master professionnel en Communication.



Mon parcours a confirmé mon réel intérêt et mon potentiel pour ce domaine d’activité où je suis d’ores et déjà opérationnelle, notamment pour prendre en compte les enjeux et les contraintes des projets et à maîtriser à travers eux le virage de la communication digitale.



Pour cela, je suis à la recherche d'une entreprise ou d'une agence de communication qui pourrait m'accueillir pendant une année (ou deux !).



Je suis donc preneuse de tous conseils, idées ou pistes pour trouver une structure pouvant accueillir une étudiante lyonnaise.



Merci beaucoup !



Mes compétences :

Evénementiels et salons

Marketing opérationnel

Marketing direct

Relations Presse

Communication culturelle

Microsoft Office

Trésorerie

Marketing stratégique

Gestion de la relation client

Coordination de projets

Gestion de projet

Veille documentaire

Veille concurrentielle

Prospection commerciale

Adobe Creative Suite

E-commerce

Communication

Evénementiel

Communication externe

Communication interne