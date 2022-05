Je m'appelle Louise Gauthier, j'ai 26 ans. Je suis née à Bourg en Bresse et après avoir fait des études sur Grenoble et dernièrement des saisons en tant que réceptionniste à Bourg saint Maurice et au Grau du roi, j'ai décidé de revenir sur Lyon afin de trouver un emploi et de profiter de la ville. Je recherche un emploi dans le domaine de la Communication ou de l'hôtellerie et du Tourisme. Étant une personne très motivée qui aime travailler en équipe, apprendre et mettre ses compétences à profit, je souhaite trouver un travail qui me passionne et ou je pourrait être un bon élément et apporter des idées.



Mes compétences :

Betisoft

Webacappella

Sirroco

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Gantt

Publisher