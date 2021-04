Romain CERDAN

Passionné par mon métier et le monde de lentreprise depuis de nombreuses années et intimement convaincu que lhumain doit rester au cœur de toutes relations commerciales.

Je vous propose de vous accompagner dans létude de vos projets RH en faveur de l'accompagnement à la parentalité et la Qualité de Vie au Travail.

La Maison Bleue en chiffres :

1 500 crèches en réseau

5 000 professionnels diplômés et engagés dans notre projet d'accueil

1er acteur partenaire des collectivités dans le déploiement de leur politique Petite Enfance

15 000 enfants accueillis chaque jour dans nos Maisons Bleues

96% de parents satisfaits et sereins

Ensemble nous étudierons et mettrons en place le ou les services qui correspondent réellement aux besoins de votre société et de vos collaborateurs.

