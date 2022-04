Carla CHANTILLON

J'ai construit ma carrière à l'interface entre le secteur privé et public, dans le développement et le conseil.



J'ai exercé différentes fonctions de consultant, ingénieur commercial, directeur commercial, directeur régional adjoint.



En 2004, j’ai rejoint l'Inrap sur des enjeux de transformation et de pérennisation des activités, dans un nouveau contexte concurrentiel et de rentabilité.



Pendant 11 ans, j'ai occupé la fonction de directeur régional adjoint en assumant la responsabilité d'un CA de 22 M€, de 250 personnes et d'une équipe de 22 collaborateurs, avec pour mission de développer et de promouvoir cette discipline auprès des acteurs publics et privés de la région est.



Installée à Paris depuis quelques mois pour des raisons personnelles, je souhaite m'investir dans un nouveau projet de développement en relation avec la sphère publique.



Mes compétences :

Rédaction

Gestion de projet

Management

Marchés publics

Gestion administrative

Informatique de gestion

Marketing opérationnel

Relations Publiques

Marketing stratégique

Finance

Administration des ventes

Politique

Communication

budgets