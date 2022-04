Carla DA GUIA

Véritable support analytique depuis 14 ans dans un environnement international, mon travail consiste à analyser, interpréter et synthétiser un grand nombre de données avec pour objectif de :



- Favoriser le choix d’une bonne stratégie commerciale et marketing

- Fournir une analyse financière

- Construire un business plan par pays et sa consolidation en zone EMEA

- Fixer la répartition des objectifs commerciaux

- Déterminer les prix de vente en fonction des objectifs et marges définis

- Participer activement à la planification des Achats



La fiabilité de mon travail me permet d’être un élément central pour les managers clés des différents services qui peuvent exploiter les données analysées en fonction de leurs besoins respectifs.



Mes compétences :

Analyse de données

Pricing

Reporting

Business planning

Microsoft Excel

Prévisionniste