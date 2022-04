Carla

DE OLIVEIRA





11, Route de Mer

41370 Josnes



carlaoliveira4@hotmail.com





EXPÉRIENCE

Agent daccueil/surveillance Château Royal de Blois, Blois

07/09/2020 au 1/09/2020

Réceptionniste Hôtel Best Western, Blois

27/07/2020 au 31/07/2020 et 17/08/2020 au 21/08/2020

Préparatrice de commandes DHL-Cosimo, Meung-sur-Loire

12/2019 à 01/2020

Opératrice de finition Pochet du Courval, Beaugency

06/2018 à 11/2018

Préparatrice de commandes OCP Repartition, Meung-sur-Loire

12/2017 à 06/2018

Préparatrice de commandes Balgendis SAS drive, Tavers

12/2017

Préparatrice de commandes Office depot, Meung-sur-Loire

09/2017

Gardienne dimmeuble Cabinet Chamorand, Paris

01/2002 à 08/2015

Serveuse Restaurant o Douro, Asnières sur Seine

02/1999 à 06/2002

Gardienne dimmeuble Socagi, Chaville

09/1995 à 03/1999

Conseillère de vente Adage, Paris

01/1993 à 12/1995

Gardienne dimmeuble Arthur et Tiffen, Paris

01/1995 à 02/1995

Nourrice à domicile chez un particulier, Paris

11/1993 à 02/1995



FORMATION

Via formation, Blois Élaborer un projet professionnel

30 /06/2020 au 29/09/2020 en cours

ActivCréa, Blois Je me vois entrepreneur

03/2019 au 04/2019

Activform, Paris Hygiène 1 et 2, Sécurité du travail, Gestes et postures

04/2010 au 07/2010

Karcher, Paris Formation technique de matériel et produits dentretien industriels

1993

Butchers, Paris Formation technique de matériel et produits dentretien industriels

1993

Cap, Paris Dactylo-compta

1990

Crédit agricole, Paris stage en service comptabilité

1989

Ecole Maternelle, Paris Stage en administration

1989





PROJETS



Élaborer mon projet professionnel

Mon aisance dans les relations publiques, me mo