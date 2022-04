Charles DE OLIVEIRA

01/05/2016 à ce jour - Technocentre - Renault

Pilote Performance Maintenance Emboutissage Monde



01/08/2013 à 30/04/2016 - MCA - Renault

Responsable Maintenance & Qualité Emboutissage



01/04/2010 à 31/07/2013 - MCA - Renault

Adjoint au Responsable Communication du site



01/01/2006 à 31/03/2010 - MCA - Renault

Adjoint au Responsable Maintenance du site

Responsable Maintenance Fluides & Réseaux ' Stations de traitement des eaux

Responsable du Service Exploitation des Fluides (Production et/ou distribution de l'Electricité, du Gaz, de l'Air Comprimé, des Eaux, des Chauffages)



Réalisations

Pilotage d'une équipe de 70 personnes dont 35 sur 6 postes en direct. Pilote de la certification ISO 14001:2004 pour le secteur Maintenance Générale.

Pilote de la certification Système Sécurité.



01/01/1998 à 31/12/2005 - MCA - Renault

Organisateur Méthodes Maintenance

Responsable du déploiement des Outils, Méthodes et Démarches de la fonction Maintenance. Responsable du Centre de Documentation. Instructeur Sénior TPM. Pilote ISO 9001:2000. Pilote Progrès.

Pilote de la certification ISO 9001:2000 pour le secteur Maintenance Générale.



Réalisations

Déploiement de SAP - PM (fonction Maintenance) et formation des utilisateurs.

Mission d'étude de 15 jours au Japon avec pour objectif de définir la démarche utilisée pour déployer TPM Phase 2 au sein des usines du groupe Renault.

Déploiement de SAP - MM (fonction Achats / Gestion de commandes) et formation des utilisateurs.

Mise en place du site Web du service Fiabilité/Achats.

Déploiement de SAP - SD (fonction Achats / Gestion de magasin) et formation des utilisateurs.

Déploiement d'une Gestion Informatique de la Nomenclature des Installations de production et formation des utilisateurs.

Déploiement de la GMAO dans l'usine et formation des utilisateurs.



01/05/1994 à 31/12/1997 - MCA - Renault

Responsable Bureautique - Infoservice - XAO

Responsable de la mise en place des plans bureautiques, infoservice et XAO (recensement/validation des besoins Client, gestion des budgets, gestion fonctionnelle et technique, formation des utilisateurs).



Réalisations

Rationalisation du parc (500 postes) par la standardisation technique et fonctionnelle des postes et la mise en place du serveur Novell de l'entreprise.

Déploiement de l'infoservice Business Object (100 postes) et formation des utilisateurs.

Création et animation du Plan d'Assurance Qualité au sein des Unités de Travail.



01/02/1993 à 28/01/1994 - CREED

Responsable Informatique

Responsable du développement, de l'exploitation et de la maintenance des applications informatiques de l'entreprise (micro et mini système).



Réalisations

Développement d'applications sur HP3000 et terminaux portables. Maintenance du serveur Minitel.



01/09/1991 à 28/11/1992 - AFPA - Maubeuge

Formateur

Formateur dans le cadre du service national : formation d'adultes. Conseil et support en informatique pour les formateurs du centre.



Réalisations

Animations de séances de formation.

Mise en place du réseau Novell et AppleTalk.



Compétences spécifiques

Capacités d'organisation, d'ouverture, d'intégration et d'enthousiasme

Pratiques techniques : SAP R3, HTML, UNIX, Oracle 7, Business Objects 5, Novell 4, Bureautique Mac/PC, Visual Basic



Mes compétences :

Norme ISO 14001

Automobile

Organisation

Mac OS

Amélioration continue

Production

SAP R/3

Qualité

Visual Basic

Norme ISO 9001

PC

Bureautique

TPM

Gestion de projet

Management

HTML

Animation d'équipe

Animation de réunions

Animation de groupes

Pilotage d'équipe

Pilotage de la performance

Animation

Pilotage d'activité

Management de la qualité

Management opérationnel

5S