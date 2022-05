Sonia AHEHEHINNOU

AJOUTER LA FORME POUR SUBLIMER LE SENS…

Créativité et réactivité : Graphiste autonome, créative, talentueuse, rigoureuse, rapide et possédant un sens artistique développé, avec une parfaite maitrise des techniques et de la fabrication, de la maquette à l'impression, je vous mets à disposition toute ma passion et mon savoir-faire pour produire une large gamme de supports fidèles à vos attentes.

Communication et identité visuelles, charte graphique et déclinaison divers supports, beaux livres, et ouvrages illustrés, rapports d'activité, couvertures de livres, catalogues, brochures, dépliants, plaquettes, affiches, flyers, annonces presse…

En environnement Mac et/ou PC.



Mes compétences :

Mise en page

Direction Artistique

Créatif

Communication

Infographie

Maquettiste

PAO

Graphiste

Freelance

Print

Web design