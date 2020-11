Fortement intéressée par le marketing et la communication, je me suis orientée en licence Commerce Vente Marketing du CNAM à l'ECM de Besançon afin de me spécialiser dans cette branche. Ces domaines m'intéressent car je suis créative et ouverte d'esprit. Désireuse de m'impliquer dans de nouveaux projets et de découvrir ce secteur, je réalise une alternance.



Mes compétences :

Créativité

Rigueur

Organisation

Esprit d'équipe

Autonomie

Flexibilité