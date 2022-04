Carla MELENDEZ

De nature curieuse, j'ai toujours voulu tout voulu savoir sur tout, et avant tout le monde. Quoi de plus naturel que de me tourner vers le journalisme ?



En entrant à l'ISCPA, ce métier est devenu pour moi plus qu'une vocation, une passion.

Plus encore, j'y ait découvert mon amour pour la télévision. Alliant inventivité et rigueur, ce média est pour moi une manière intéressante d'exprimer sa créativité. La précision du cadre, la beauté de l'image, la qualité du son… Rien ne doit être laisser au hasard.

Car exercer un métier artistique a toujours été mon plus grand rêve. Durant mon enfance, j'ai eu la chance de m'essayer à de nombreuses activités, du piano jusqu'à la peinture et en passant par la danse, qui m'ont éveillé.

Cependant, c'est le théâtre qui m'a le plus apporté. Etant timide, j'ai appris à garder mes moyens en toutes circonstances et à affirmer mon caractère. Je sais à présent gérer la pression et le challenge ne me fait pas peur.



Aujourd'hui, je souhaite travailler sur tous les sujets.

Par chance, le journalisme offre des possibilités illimitées.



Mes compétences :

Culture

Culture media

Documentaire

Journalisme

Média

Production

Théâtre