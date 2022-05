Solen WACKENHEIM

Je souhaite devenir réalisatrice de documentaire télévisé. L'écriture m'a toujours attirée. Quant à l'image, je m'y intéresse depuis quelques années avec tout autant de passion.



Après quatre ans d'études, je suis licenciée en journalisme et spécialisée en Documentaire. Un domaine qui me permet d'aller au bout de ce que j'entreprends.



Aujourd'hui, je souhaite débuter ma carrière, activement, et suis à la recherche d'un poste d'enquêtrice, journaliste, ou encore assistante réalisateur.



Mes compétences :

Rédaction

Quark Xpress

Final Cut Pro

Voix off

Documentaire

Audiovisuel

Journalisme

Médias

Réalisation

Production

Ecriture