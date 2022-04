Carla NETO

Gestion de l’activité commerciale de mon point de vente dans sa globalité:

- Elaboration et validation des budgets et gestion du personnel dans son ensemble

- Définition et organisation des conditions d’application de la politique commerciale de l’entreprise au niveau du magasin, déterminer les objectifs propres et contrôler la réalisation

- Animation commerciale et coordination de l’activité des différents départements et rayons et supervision de la mise en place des animations commerciales.

- Animation du personnel, fixer les objectifs et veiller à entretenir un bon climat social. Participation au recrutement des équipes.

Je suis exigeante, rigoureuse, autonome, ambitieuse, dotée d'un bon relationnel et capable de m'adapter au changement.



Mes compétences :

Gestion

Grande distribution

Communication

RH

Management