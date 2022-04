VOS BESOINS EN ALTERNANCE OU EN FORMATION CONTINUE POUR 2016/2017 :



L’AFORP EST N°1 DE LA FORMATION INDUSTRIELLE ET TECHNOLOGIQUE EN ÎLE-DE-FRANCE.

ELLE ÉVALUE, ORIENTE, FORME ET CERTIFIE LES PROFESSIONNELS DE L'INDUSTRIE D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN.





Nous sommes membres du Pôle de Formation Industriel et Technologique du Réseau national de la métallurgie. La garantie pour vous d’une connaissance parfaite des spécificités du secteur industriel et de ses évolutions. Notre mission ? Accompagner l’industrie de demain en développant les compétences et l’employabilité de ses (futurs) salariés. Le plus de l’AFORP ? La certification de vos compétences dans des domaines variés (langue française, informatique…). Notre savoir-faire est reconnu. Car l’AFORP, ce sont surtout plus de 50 années d’expérience dans le domaine de la formation industrielle, et des liens privilégiés avec un très grand nombre d’anciens en activité dans les entreprises d’Île-de-France. 3 domaines d’intervention : Formation continue Formation en alternance Formation des demandeurs d’emploi:



Carla NUNES- CHARGEE DE RELATIONS ENTREPRISES - AFORP

06 16 44 26 12 c.nunes@aforp.fr



Nos domaines de compétences :



Tertiaire Industriel, Management, Gestion des compétences :

• Techniques commerciales

• Management de proximité (Ecole de Management)

• Ingénierie de formation

• Transfert de compétences

• Bilan de compétences Organisation Industrielle, Maintenance, Sécurité :

• Gestion de maintenance

• Habilitation électrique

• Gestes et postures

• Sauveteur Secouriste du Travail

• Production et Qualité



Electrotechnique, Automatismes, Régulation :

• Électrotechnique Électronique industrielle

• Automatismes et automates programmables

• Instrumentation et régulation Energie et Fluides :

• Hydraulique

• Pneumatique



Systèmes Electroniques :

• Montage, Câblage

• Mesure et Essais Informatique, Réseaux et Télécommunications :

• Informatique

• Bureautique



Conception et Fabrication Mécanique :

• Conception en bureau d’études

• Usinage Chaudronnerie, Soudage :

• Techniques de soudage

• Structure métallique, chaudronnerie







Mes compétences :

LICENCE économie droit gestion : option Commerce M