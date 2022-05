Raphaël RECQ

Venant du terrain (technicien itinérant), je souhaite échanger mon expérience, ma curiosité et mon gout prononcé des nouveautés technologiques.

Pédagogue, travailleur forcené j'aime apprendre et savoir qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre non seulement des choses mais surtout des autres.



La formation c'est une perpétuelle remise en cause et à chaque fois une manière d'aborder les choses différemment.



Mes compétences :

Technique

Pédagogie

Linux

Oracle

Informatique

JavaScript

Gestion de projet

Java EE