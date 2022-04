Carla RIVERON

Polyvalente, dynamique et avec un fort potentiel relationnel, je m'adapte très vite et cela dans toutes sortes de secteurs et à des postes variés.



Mes compétences :

Community management

Communication

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Internet

BlueBox

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Marketing

Gestion de projet

Réseaux sociaux