Carla SALVAT

Consultante, enthousiaste et motivée avec une grande expérience professionnelle dans le cadre de la gestion des ressources humaines de divers types de projets tels que la transformation et de la conception organisationnelle ainsi que la gestion de changement pour les projets technologiques (ERP SAP/Oracle CRM).



Par ailleurs, plus de 5 années d'expérience professionnelle pour le compte d'entreprises telles Deloitte en Amérique du Sud et aux Caraïbes,m'ont permis de développer une large vision du management de projets, de l'élaboration au rapport final d'exécution en passant par le suivi au fil de l'eau, ainsi qu' un véritable goût du travail en équipe, ma capacité d'adaptation, ma communication et ma maîtrise des langues.



Mes compétences :

Conception et développement une structure organisa

Gestion de processus

Conception et mettre en œuvre des stratégies de ge

Elaboration et analyse des rapports sur impact org

Communication stratégique

Création et développement des stratégies de format

Animation de partenariats et conduite de réunions

Pratique courante de l'anglais et de l'espagnol

SAP ECC

eLearning

SAP SD

SAP MM

SAP FI

SAP ERP HCM

SAP CO

Oracle CRM

Conception et développement d'une structure organi

Conception et mise en oeuvre des stratégies de ges

Elaboration et analyse des rapports sur l'impact o

Développement des stratégies de formation

Practique courante de l'espagnol et de l'anglais