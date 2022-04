Conseillère en Assurances de biens et de personnes

Gestionnaire de production et de sinistres

Département du Doubs et de la Haute-Saône



Âgée de 29 ans, pacsé, 1 enfant



Formation : DEUG de Droit, BTS en Assurances



Mes compétences :

Sinistres

Assurances de personnes

Courtage

Assurances IARD