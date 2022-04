Carla VIEIRA

Actuellement je suis à la recherche d'entreprise qui serait intéressé pour recevoir en stage des étudiants de Licence Professionnelle GRH " Formation, Emploi et Compétence" durant 16 semaines. Ce stage de 16 semaines leur permet de valider leur formation et de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises.



Voici la liste de leurs compétences



UE.1 APPREHENDER LA PLACE DES RH AU SEIN DES ORGANISATIONS

1.1. L'environnement économique et social

1.2. Sociologie des organisations

1.3. Approche globale de la fonction RH

1.4. Méthodes de management et capitalismes

UE.2 GERER LES RECRUTEMENTS

2.1. La démarche du recrutement

2.2. Techniques de l'entretien

2.3. Droit du travail et modes d'accès à l'emploi

UE.3 GERER L'EMPLOI

3.1. Exécution du contrat de travail

3.2. Politiques de rémunération

3.3. Techniques de la paie

3.4 Performance et management des RH

3.5. Prévision et suivi des effectifs

3.6. Indicateurs sociaux et pilotage social

UE.4 GERER LES RELATIONS DE TRAVAIL

4.1. Relations interculturelles au sein des organisations

4.2. Motivation et évaluation des salariés

4.3. Analyse des conditions de travail

UE.5 GERER LES CARRIERES

5.1. Bilan de compétences

5.2. Formation et GPEC

5.3. Gestion des départs et reclassement des salariés

5.4. Rupture du contrat de travail

UE.6 GERER LES RELATIONS SOCIALES

6.1. Représentation du personnel et dialogue social

6.2. Dynamique des groupes et gestion des conflits

6.3. Droit des relations collectives

UE.7 LES OUTILS DES RH

7.1. Communication

7.2. Anglais appliqué aux RH

7.3. Informatique

7.4. ERP et logiciel paie

7.5. Analyse statistique et enquête

7.6. Parcours : communication

7.6. Parcours : informatique

7.6 Parcours : Espagnol

7.6. Parcours : anglais

UE.8 PRATIQUER LES RH

8.2. Procédure RH

8.1. Mémoire