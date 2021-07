Carle PATRICK

Disponible comme consultant indépendant SAP PS FI CO

Prochaines disponibilités : 13 Septembre 2021



Patrick CARLE Consultant SAP PS Senior

514 Route du Ponant, 76430 Etainhus, France - +33(0)6.43.53.74.73 - @: carle@free.fr 50 ans



Objectif : Assurer le succès des projets dentreprise par limplémentation et lintégration des Best Practices Standards SAP PS

Compétences - En mode projet avec des équipes mixtes informatiques et métiers



Chef de projet : Pilotage de projets (planning, budget), Coordination des équipes de consultants et de développement délocalisées. Organisation des comités de pilotage de suivi projets pour prises de décisions.

Business Analyst : Analyse des besoins métiers. Livraison de solutions à valeur ajoutée : Spécifications fonctionnelles, assistance à maitrise douvrage, formations, gestion des démarrages et des post-démarrages, support, mise sous contrôle du système dinformation, optimisation des solutions.



Consultant sur le module SAP PS (Project Systems) et référent Finances Planification des livraisons et Achats / Appros Groupe : Gestion du portefeuille projets avec les référents métiers, Cartographie, Livraison de projets : Rédaction de cahiers des charges, alternatives et définition de solutions, spécifications techniques, définition de scénarios de test, pilotage des tests métiers et documentations, définition des démarrages projets, exécution et sécurisation des projets. Audit et mise sous contrôle du système dinformation.



Expérience - 31 ans dexpérience Informatique en mode projet (dont 21 sur SAP) -



Depuis Janvier 2010 : CHEVRON ORONITE

Secteur Chimie - Société spécialisée sur la conception et la production d'additifs - 2.000 employés répartis sur 5 continents. Valeur ajoutée pour les clients : Fournir des additifs pour les huiles de bases

Business Analyst Global / Chef de Projets sur les domaines Finances, Contrôle de gestion, Gestion de projets et Ventes / Livraison et Achats / Approvisionnements (en partenariat avec les responsables de Processus globaux et locaux sur les projets : (Process Order to Cash, Plan to Deliver et Procure to Pay),

Gestion de portefeuille Finances, Achat / Appro et Planification des livraisons (Global) Rôle : Business Analyst Global (Asie, Amériques, Europe, Afrique et Moyen Orient) - Objectif : Priorisation et déploiement des projets avec le réseau des ressources offshore

Basculement SAP ECC6 sur le Cloud MS Azure- Rôle : Site Lead France Modules SD FI CO PS MM PP-PI QM

Mise en place en production denviron 50 SAP Queries avec code ABAP couvrant différents besoins de reporting métier Rôle : Concepteur / Développeur Modules SD FI CO PS MM PP-PI QM

Implémentation Core Model SAP au Japon et préparation pour le Mexique / Préparation du déploiement du Core Model Oronite en Chine - Rôle : Lead Business Analyst SAP modules SD FI CO PS MM

Project Management Improvement for France (Implémentation pilote pour extension au niveau global) - Rôle : Chef de projet & Global Business Analyst - Objectif: Core Model SAP PS (Projets)

COTN (Rotterdam) Gestion des stocks et des inventaires Rôle : Global Business Analyst Conception et implémentation de la solution -Objectif: Mise en place de la gestion des inventaires pour la Rotterdam Scope SAP MM PS FI CO

HOB2 (Agrandissement de lusine de Gonfreville lOrcher- Nouvelle unité de production) scope SAP PS solution - Objectif : Fournir une solution Structurée pour le contrôle des coûts et des approvisionnements - (Budget de lunité 70 Milllions de Dollars) - Rôle : Business Analyst

Basculement de la trésorerie à Londres et passage à la banque JP Morgan (Scope : France Pays Bas) Scope : SAP FI-AP FI-BK - Rôle : Business Analyst

Contrôle Fiscal (Domaines Immobilisations et TVA) Scope : SAP FI-GL et FI-AA Objectif: Fournir les informations requises au fisc Reporting Immos, Fichier de Ecritures compatbles (FEC) et Documentation sur TVA collectée Rôle: Business Analyst

De Février 2000 à Janvier 2010 : GROUPE SIDEL;

Division du groupe TETRA LAVAL - 5.500 employés sur 5 continents. Plus de 5000 lignes complètes installées dans 190 pays. Valeur ajoutée pour les clients : Fournir des solutions pour le conditionnement des liquides alimentaires

Positionné dans le centre de compétences SAP (Direction des Systèmes d'information), Chef de projets puis référent groupe sur les domaines Finances, Contrôle de gestion et Gestion de projets :

Mise en place du nouveau Core model pour accompagner les processus métiers Scope : SAP PS FI CO. Budget informatique de 4,2Millions dEuros (Scope: France USA Malaysie Chine): .

Déploiement de SAP en Chine (Beijing) Scope : SAP PS FI CO.

Mise en place de la gestion de projet intégrée pour les ventes de machines (Atlanta: USA). Scope : SAP PS FI CO intégrée avec SD MM PP SM.

Performance Measurement Stream: France, Malaysie, USA; Scope fonctionnel 11 sociétés : SAP PS FI CO.

Reconnaissance des résultats de projets à l'avancement : (France, Malaysie). Scope : SAP PS FI CO.

Restructuration des entités juridiques du groupe: (France) Scope : SAP FI CO SD MM.

Déploiement de SAP en Malaysie step1 en 2003 & step 2 en 2005 (Kuala Lumpur) Scope : SAP PS FI CO intégrée avec SD MM PP SM. Mise en place des normes IFRS sur SAP (France, Malaysie).Scope : SAP PS FI CO intégrée avec SD MM PP SM.

Autres projets : Conversion Euro, Archivage, Upgrades SAP, Optimisation de la clôture comptable, Scope : SAP PS FI CO.





D'avril 1991 à Janvier 2000 : APSIDE

SSI (Boulogne - France); Valeur ajoutée pour les clients : Les accompagner dans leurs changements relatifs au système d'information



Analyste Programmeur, Analyste, puis ingénieur en informatique pour la BARCLAYS Bank (07/93 01/00) Mémoire d'ingénieur réalisé conjointement avec un projet de la banque (Système sécurisé pour les virements de Gros Montants > 5 Millions d'Euros) Astreinte permanente sur chaine de traitement (JCL, Natural Adabase, Cobol, SAS, Base de données hiérarchique DL1)



Analyste programmeur pour la banque BFCE devenue Natixis (01/91-06/93) Maintenance corrective, évolutive et mise en place de nouveaux traitements (JCL, Cobol, Base de données Réseaux IDMS)



METHODES & OUTILS

SAP ECC6

Module avec excellente connaissance fonctionnelle et Technique :

PS - Gestion de projet : Partie Controlling PS-CO (Projets, Coûts et Produits, Pré-budget, Budget, Coûts engagés, Détermination de résultats, Coûts additionnels) et Logistique PS-LO (Suivi et intégration du planning, Jalons, Confirmation, Avancement )

Modules avec très bonne connaissance fonctionnelle et technique :

ES Structures dEntreprise Définition et affectation des données organisationnelles

CO Controlling : Comptabilité des natures comptables (CO-CEA), Centres de Coûts (CO-CCA), Centres de Profit (CO-PCA), Ordres internes (CO-IO)

FI Finances : Comptabilité Générale (FI-GL) Fournisseurs (FI-AP), Client (FI-AR), Bancaire (FI-BK), Des Immobilisations (FI-AA)

IM Investissements : Programmes dinvestissement, Lignes de programmes, intégration avec PS

SD Ventes et Livraison : Offres, Commandes, Livraisons ; intégrées avec PS, FI et CO

MM Gestion des Articles : Demandes dAchats, Commandes dachats, Articles, FIA, RSA; intégrés avec PS, FI et CO

Autres Modules intégrés avec PS et la Finance et le Contrôle de gestion :

PP/PP-PI: Ordres planifiés, Ordres de fabrication, Calcul de Besoin Net (MRP)

SM/PM : Avis et Ordre de Services, Maintenance préventive et curative

QM : Gestion de la Qualité

CATS: Saisie de temps, valorisation et déversements

DMS: Gestion des documents (Documents, Classes, Caractéristiques)

Langages: SAP ABAP/Query. Quick viewer. SAP Report Painter.

Autres méthodes / outils : MERISE - Business Object; Reporter, Designer

FORMATIONS, ETUDES ET DIPLOMES

2021 SAFE Product Owner / Product Manager Méthode Agile (2 Jours)

2021 SAP S4/HANA : Gestion des achats et des approvisionnements (4 Jours)

2019 SAP S4/HANA : Innovations Logistiques (4 Jours)

2018 SAP S4/HANA : Innovations Finance FI CO (4 Jours)

2017 SAP Cloud Platform (4 Jours)

2013 Master Certificate in Business Analysis ESI - Georges Washington University)

2003 à 2007 Principaux Modules de Formations SAP Niveau 2 & 3 sur PS, CO & FI - Formations métiers sur le domaine Finances

1997 Diplôme dingénieur en Informatique (Bac+5) « Conservatoire National des Arts et Métiers » - CNAM Paris France (Cours du soir et Week-end).







FORMATIONS ET PRESENTATIONS SAP PS DISPENSEES



SIDEL (Gestion à laffaire)

Formation des utilisateurs en France suite au passage aux normes IFRS (Détermination de résultat : Transfert de propriété ou avancement en French GAAP et IFRS GAAP) - Formation des utilisateurs en Malaysie et en Chine et aux USA sur partie PS-CO et PS-LO dans le cadre du projet d'implémentation



CHEVRON ORONITE (Project Cost Control)

Formation utilisateurs Finances France et Pays Bas sur le module PS-CO

Formation utilisateurs Asie Pacifique / Europe / Amériques sur les catégories de valeurs et reporting PS

Formation des chefs de projet France sur le contrôle des couts des projets (Pré-Budgets / Budgets / Engagés / Réels) dans le cadre de l'amélioration de l'implémentation du module PS (Modélisation des processus / normalisation de la codification au niveau mondial / Utilisation des modèles standards / procédures de contrôle)

CHEVRON ORONITE (Formation / Support SAP pour les filiales du Mexique, du Japon, de Singapour, de la Chine, du Brésil, et des Etats Unis) - Constitution d'outils de Reporting Standards et globaux (Queries)





Consultant SAP PS auto-entrepreneur depuis Janvier 2015 Missions



Aéroport de Marseille / Bordeaux (Proposition d'implémentation)

Présentation des Best Practices SAP PS - Présentation dune proposition d'implémentation du module PS-CO adaptée pour laéroport de Marseille



Alten (Audit du système SAP et Propositions d'amélioration)

Présentation des Best Practices SAP PS



Ascent Aerospace (Formations Proposition d'amélioration)

Présentation du standard SAP PS Formation et Revue de la solution Client et recommandations pour automatisation - Mise à disposition d'un Query en production sur l'intégration SD/PS



NATO Helicopter Industry (Etude)

Etude SAP PS pour propositions daméliorations de la solution de refacturation existante



Divers



Renault (Usine de Sandouville)

Occupation de postes divers d'opérateur entre 1989 et 1991 en semaine et le week-End (durant les vacances scolaires) pour certains postes (Demi-trains, Phares, Freins à main, Préparateur de câblage, Entretien et nettoyage de l'usine, Nettoyeur de pompes à colle, Jockey, Correcteur des défauts qualité sur les chaines de montage incluant les R21 Turbo) - Puis mise en place d'un programme sécurisé de gestion des stocks magasin en 1990 en Turbo Pascal. (diverses évolutions du programme de 1991 à 1993)



Langues

Français : Natif / Anglais : Courant (Projets en Langue US)