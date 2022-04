Carles MORANT

Diplômé de l’université Pompeu Fabra (UPF) de Barcelone. Je suis attiré par différents secteurs, des nouvelles technologies jusqu’au secteur agro-alimentaire, dans lequel j’ai acquis la plupart de mon expérience.



Ma formation académique m’a donné des bases théoriques en marketing stratégique. De plus, mes études à la Helsinki School of Economics m’ont permises de me renforcer mes connaissances dans le domaine des nouvelles technologies et de l’e-commerce, et de comprendre la façon de s’adapter a ce secteur en croissance rapide.



Mes differentes expériences dans le marketing m’ont offert l’opportunité de participer au lancement de nouveaux produits, de la création du packaging jusqu’aux supports média. En charge de l’élaboration des promotions et de leur mise en place, j’ai compris l’importance d’une bonne anticipation des besoins du client en amont et des différents outils permettant la démultiplication de l’information et une bonne communication en aval.

Autonome, j’ai alors mis en place des projets qui ont développé ma capacité de suivi des objectifs.

J’ai acquis une rigueur et une bonne vision analytique a force de etant responsible des revues de marché et travaillant avec IRI.



De plus, mes différentes expériences à l’étranger ont développé ma capacité à travailler dans des équipes multiculturelles, dans lesquelles je suis à l’aise pour communiquer (en français en anglais, en espagnol ou en catalan) et endosser des responsabilités.



