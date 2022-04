Carlier GUILLAUME

PROFIL :



- Base formation : Biologiste - Master ESC Management environnement



- Premières expériences : Management QHSE secteur industriel grands comptes (sidérurgie - automobile)



- Evolutions professionnelles : Chefs de projets vente de prestations de services aux industriels - Commercial marchés publics (secteur déchets négoce matières premières) - Chef de projet développement durable (secteur ferroviaire)



- Dernier poste : Responsable environnement (secteur BTP)



- Pédagogie : Intervenant Master ESC La Rochelle – « Ingénierie d’Affaires Environnement » depuis 2008



D’abord initié à l’application des démarches QHSE ISO en milieu industriel, j’ai ensuite choisi d’approfondir mes compétences commerciales. La pérennité de toute entreprise reposant avant tout sur la compréhension et la satisfaction des besoins clients, je me suis orienté vers un poste de chef de projets sur des contrats de services aux industriels. Puis, ingénieur commercial, j’ai pu approfondir non seulement la connaissance des marchés publics mais aussi la gestion d’un portefeuille clients et les relations B to B.

Cette polyvalence m’a permis d’accéder au poste de chef de projets développement durable : déploiement de démarches RSE sur des projets ferroviaires, construction d’un outil d’évaluation RSE, formation et conduite de Bilan Carbone®, participation à l’application de la future norme ISO 26 000 (AFNOR Ile de France) et coordination de prestations d’ingénierie « développement durable ».

J'occupe aujourd'hui un poste de responsable environnement au sein d'une Direction Développment Durable dans le secteur du BTP.



Mes compétences :

Amélioration Continue

Bilan Carbone

Commercial

Commercial grands comptes

Déchets

Développement durable

Environnement

Grands comptes

Management

Management de projets

Management QHSE

Marchés publics

Polyvalence

QHSE

RSE