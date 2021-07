Bonjour!

Je suis Carlina Magnan Psychologue diplômée d'Etat à Cannes. Depuis plus de 15 ans, je reçois à mon cabinet les adultes, les enfants, les adolescents, les couples et les familles.

Je donne également des consultations en ligne et propose des bilans dorientation.

Je pratique des méthodes très efficaces tels que lEMDR, lhypnose, la sophrologie, et autres approches psychocorporelles pour vous aider à vous sentir mieux.

En complément des consultations, je propose des programmes en ligne et des Ebooks qui vous aident à développer vos ressources, à vous sentir plus fort, plus efficace et plus confiant.

Plus de renseignements? Consultez mon site: www.carlinamagnan.com