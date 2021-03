Cedric MAGNAN

Dessinateur - projeteur en architecture et ingénierie béton, des plans de permis de construire jusqu'aux coupes de détails de maîtrise d'œuvre. Plans et maquettes 2d-3d BIM, plans de coffrages, détails d'armatures, etc...



la suite en images :



https://drico.fr/



Mes competences :

Constructions collectives

Plans d execution architecte

Permis de construire

Détails de maitrise d oeuvre

Constructions individuelles

Constructions modernes

Plans de masse et Vrd

Détails d'armatures

Animation 3d temps réel

Plans de terrassement / implantation

Intégration sur site

Tertiaire - ERP

Blocs coffrant isolant

Réglementation incendie

Réglementation handicapé

Plans de piscines

Coffrage de projet complexes

Monomurs (Siporex et brique terre)

Illustrations immobilières

Plans de vente 2d, 3d et notariaux

Dossiers de CDAC

Modélisations 3d complexes

Plans de lotissement

Structure béton armé

Constructions traditionnelles

Maitrise des modules Sismo Building Technology

Constructions durable

BIM

Projeteur BIM

Dessinateur en structure

Dessin technique

Projeteur en architecture

Projeteur béton

Dessinateur en architecture