Carline CHAVES-ALMAGRO

Actuellement en 4ème année de thèse à l’Inserm, je travaille depuis ma maitrise dans le domaine de la cancérologie, et plus particulièrement sur la thématique de l’adénocarcinome pancréatique.

Au sein de mon équipe actuelle, mon projet consiste à caractériser une nouvelle voie de signalisation potentiellement impliquée dans le développement de ce cancer et qui représente une nouvelle cible thérapeutique prometteuse.

Au cours de ma thèse, j'ai eu l'opportunité d'assumer une charge d'enseignement à l'Université Paul Sabatier et j'ai également eu la chance d'encadrer et former des étudiants dans le cadre de stages en laboratoire.

Par la suite je souhaiterais continuer à évoluer dans le secteur de la santé en ayant la possibilité de conserver une activité scientifique, de formation et de travail en équipe.

Mon contrat prenant fin en septembre 2015, je recherche des postes permettant la polyvalence, conciliant réflexion scientifique, gestion de projets et de personnels sur des sujets innovants et appliqués.

Je suis également curieuse de tout ce qui concerne la partie développement de produits et mise sur le marché et toujours à la recherche d'un cadre de travail au sein d'une équipe dynamique.



Mes compétences :

Santé

Cancérologie

Biologie

Enseignement universitaire

Biotechnologies