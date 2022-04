Hind BOUAMI

Suite à une première expérience professionnelle en Recherche publique (Inserm), j'ai souhaité intégrer le monde de l'entreprise afin d'appréhender les enjeux industriels. Lors de ma mission à Nanobiotix dans le département Recherche et Développement, j'ai donc participé au développement d'un produit de nanomédecine dans le cadre du projet Européen Sonodrug. Ce travail de développement expérimental, bien que basé sur l'innovation, se devait de répondre aux attentes et exigences des clients de l'entreprise à savoir les partenaires du projet. Cette mission m'a donc sensibilisée à l'environnement industriel, au positionnement de chacun dans la relation client et aux interactions entre les organisations dans le but de proposer un produit/service adapté au client. Cette sensibilisation à la relation client a suscité mon intérêt de manière plus large pour l'évaluation de la qualité du produit/service proposé: a-t-on répondu aux attentes de nos clients? Comment évalue-t-on l'atteinte de nos objectifs?



Souhaitant acquérir des connaissances dans le domaine, j'ai intégré le Mastère Management de la Qualité d'Arts et Métiers. Au cours de cette formation j'ai pu maîtriser les fondamentaux de la qualité et de la certification, les méthodes de conduite de projets et de gestion des risques, les thèmes de la communication et de la conduite du changement, les outils et démarches d'optimisation des process et d'évaluation de la satisfaction client...

J'ai de ce fait proposé une démarche d'optimisation- le Lean Six Sigma- pour la maîtrise d'un processus industriel lors de ma dernière mission effectuée à Stallergènes. Le but de l'étude menée était une évaluation de la performance du processus d'intérêt, la qualification des équipements, et une investigation sur les dysfonctionnements et gaspillages identifiés afin de proposer des solutions d'amélioration.



Ainsi, après une première expérience dans le développement de produits par l'innovation (dans le cadre de travaux de Recherche), mes missions actuelles s'inscrivent dans le développement par l'intégration des démarches du Management de la Qualité dans mes activités.





Mes compétences :

Management de projet

Référentiels ISO 900X, ISO 14001, OHSAS 18001

Référentiels ISO 26000, ISO 17025

Lean management

Six Sigma

Outils Qualité

Développement durable

Management motivationnel

Compétences techniques biologiques