Carlino Mark NATIVIDAD

En tant qu'étudiant à l'université Harvard, je me suis spécialisé sur les relations internationales de l'Asie de l'Est avec une focalisation aux politiques japonais et une matière secondaire en français. J'ai écrit une thèse sur les effets de genre au soutien des politiques de la sécurité au Japon, et j'ai été diplômé avec grande distinction. Depuis août 2017, je travaille à Tokyo Academics en tant que tuteur pour les étudiants d'écoles internationales, enseignant les mathématiques, l'écriture, et les sciences.



Je possède les compétences linguistiques et je suis sensible aux différences culturelles qui sont importantes en communiquant avec les autres de manière professionnelle.